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Eskişehir'deki FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Davada tutuksuz yargılanan 23 eski emniyet mensubundan 13'üne 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 23 eski polisten 13'ü, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski emniyet personeli 23 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Abbas Kubat, Hüseyin Aktaş, Kübra Uğur, Mehmet Durmuş, Mehmet Nuri Bilgen, Murat Kaya, Rıza Söylemez ve Yılmaz Bilir'i, 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

Sanıklardan Ali Osman Baş, Mehmet Filiz, Murat Turan, Ömer Çolak ve Taner Koçak'a ise 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Diğer sanıklardan 9'u beraat etti, bir sanığın dosyası ise aynı kapsamdaki başka bir dava dosyasıyla birleştirildi.

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