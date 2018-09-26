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Eskişehir'deki FETÖ'nün iş adamları yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuksuz sanık Hakan K: - "Geçmişte Zaman gazetesi aboneliğim oldu. Cihan Medya'ya tanıtım ve web tasarımı için yaklaşık 15 bin lira ödediğim doğrudur. Bunlar tamamen iş ilişkileridir. Örgüt üyesi değilim"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 6 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Hakan K. savunmasında, FETÖ ile hiçbir alakası bulunmadığını öne sürerek, "KHK ile kapatılan Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'ne 2011 yılında üye oldum. 2012 yılında başkan yardımcısı oldum. Fakat bu dernek dışında üyeliğim olan birçok yer var. İş adamıyım. Bu sebeple üye olmamızı dernekler kendileri isterdi." iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanının "KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne bağışta bulunmuşsun. Ne diyorsun?" sorusu üzerine Hakan K, şunları anlattı:

"Somali'de 2011 yılında dedemin hayrına 5 su kuyusu açmak için 'Kimse Yok Mu Derneği'ne yaklaşık 17 bin 500 lira gönderdiğim doğrudur. Fakat kuyuların açılıp açılmadığını bilmiyorum. Televizyondan takip ediyorduk. Kuyu başı 3 bin 200 lira ila 3 bin 500 lira arası bir ödeme yaptım. Geçmişte Zaman gazetesi aboneliğim oldu. Cihan Medya'ya tanıtım ve web tasarımı için yaklaşık 15 bin lira ödediğim doğrudur. Bunlar tamamen iş ilişkileridir. Örgüt üyesi değilim. Bank Asya'ya para yatırmadım. Beraatimi istiyorum."

Halen yılda 200 öğrenciye burs verdiğini belirten sanık Hakan K, mahkeme başkanının "Burs verdiğin insanların kim olduğunu biliyor musun?" sorusu üzerine "Burs verdiğim öğrencileri araştırırım. ByLock kullanmadım. Zaten örgütle alakam yok. Fakat ByLock konuşmalarında adım geçmiş. Bana ulaşmak istemişlerdir. Sonuçta iş adamıyım ve finansal bir beklentileri olmuş olabilir." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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