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Eskişehir'deki FETÖ'nün sağlık yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:27 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 33 sanıktan 24'üne 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi - 7 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, 2 sanığın dosyasını ayırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanması soruşturması kapsamında 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni 31 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Hatice Karakuş, Hikmet Karaca, Mahmut Karabulut, Ufuk Orkal ve Zeynep Arslan'ı 2 yıl birer ay hapse mahkum etti.

Aynı suçtan Fatih Gökhan Bağış ve Sevilay Kıran'a 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme, Ahmet Altın, Ahmet Hamdi Demirsöz, Alaaddin Akyıldız, Ali Öztürk, Emin Karamankaya, Hakan Bulut, Harun Erdoğan, Hasan Ayaz, Hüseyin Seyhan Fidan, İbrahim Mıngır, Levent Yıldırım, Leyla Arslan, Murat Ünal, Mustafa Aykut Yıldırım, Sedat Eriş ve Sevil Yılmaz'a 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı.

Kamil Enboylu'nun 6 yıl 10 ay 15 gün hapsini kararlaştıran, 7 sanığın ise beraatına hükmeden mahkeme, firari 2 sanığın dosyasını ayırdı.

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