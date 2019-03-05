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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 4 sanıktan ikisi 6 yıl 10 ay 15'er gün, diğer ikisi 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 3 ayrı davada yargılanan 4 sanıktan ikisine 6 yıl 10 ay 15'er gün, diğer ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuklu sanık Ömer Çelikel ile eşi tutuksuz sanık Zeynep Çelikel ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklu Ömer Çelikel'in cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir dosyada ise FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Neşet Dündar'ın 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca yine bir başka dosyada FETÖ/PDY üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hamza Kılıç, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock dava Eskişehir FETÖ

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