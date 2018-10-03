Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski komisere 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık eski komiser Mustafa Bayır ile avukatı hazır bulundu. Bayır, savunmasında, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Bayır'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
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