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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

Eski komiser, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski komisere 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık eski komiser Mustafa Bayır ile avukatı hazır bulundu. Bayır, savunmasında, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Bayır'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ Mustafa Bayır PDY

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