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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 6 sanıktan 5'i 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine hükmedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'ine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 6 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Süleyman G, "Örgüt üyesi değilim. 17-25 Aralık sonrası bu yapıyla tüm bağımı kopardım. Zaten örgütün listelerinde de adım 'Ulaşılamayan' diye kodlanmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mehmet Sıddık Atak ise örgüt üyesi olan meslektaşları ile sadece iş nedeniyle görüştüğünü ileri sürerek, "Personel arasında birçok arkadaşla görüşüyoruz. Bu, örgütün oyunu. Bu, bir fişleme operasyonudur. Benim terör örgütüyle alakam yok. Yıllarca tehdit edildim. 2017'de Başbakan'a hakaret ettiğime dair iftiralar atılarak şahsıma dava açıldı ama aklandım. Altyapısız terörist olmaz. Benim hiçbir bağım, altyapım yok." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ramazan Karaşahin, Davut Çankaya, Mehmet Sıddık Atak, Osman Bahadır Sırlı ve Halime Civelek'i 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, Süleyman G'nin ise beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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