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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla biri firari 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 4'ü beraat etti, diğer iki sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan ikisine hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Bir sanığın ise halen firari olduğu belirtildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yüksel Durmuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Hülya Sağdıç'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

Firari Cengiz Ö'nün dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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