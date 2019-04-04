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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 tutuksuz sanıktan 6'sı 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer alan 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Mehmet Dağ ve İlhan Bektan'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Hilmi Fırıntepe, Mehmet Kaplan, Bahri Karakoç ve Harun Reşit Topçu'yu "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapse mahkum eden heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.

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