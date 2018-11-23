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Eskişehir'deki kazalar mobesede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında, çeşitli tarihlerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaların mobese görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde; refüje çıkan aracın, genç kadının koşarak seyir halindeki motosiklete çarpması, başka bir motosiklet sürücünün kavşakta otomobile çarpması, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına otomobilin çarpması, tramvay ile ticari taksinin karıştığı kaza, ticari taksinin yayaya çarpması, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması, bir otomobilin yaya kaldırımına çıkarak bisikletliyi sürüklemesi, cep telefonuyla konuşup yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir gence otomobilin çarpması ve yola çıkan köpekleri görünce duran otomobile arkadan gelen minibüsün çarpma anları yer aldı.

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