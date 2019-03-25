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Eskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, nevruz kutlamalarındaki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında parti meclisi üyesi Alper Öztürk'ün de bulunduğu, 1'i kadın 4 HPD'li, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyede

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, nevruz kutlamalarındaki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında parti meclisi üyesi Alper Öztürk'ün de bulunduğu, 1'i kadın 4 HPD'li, adliyeye sevk edildi.
HDP Eskişehir Teşkilatı'nca dün Kütahya yolu üzerindeki orman fidanlığında, nevruz kutlaması düzenledi. HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk ve İl Başkanı Enver Tek, kutlamada konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise İl Yönetim Kurulu üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kutlamanın ardından terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral'i gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ve Mustafa Göral, bu sabah Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, adliye girişinde güvenlik önlemi alırken, 4 kişinin savcılık sorgusuna başlandığı belirtildi.

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Eskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyedeEskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyedeEskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyedeEskişehir'deki nevruz kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan 4 HDP'li adliyede

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