HABER

Eskişehir'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 03:05 | Son Güncelleme

Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun uğraşları ve iş makinelerinin yardımıyla yangın bölgesi çevrelendi. Olay yerine yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katılıyor.

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği yangında alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerden gelenlerde söndürme çalışmalarına aralıksız olarak katılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı varZonguldak'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Malatya'da korkutan yangın! 5 hektarlık alan alevlere teslim olduMalatya'da korkutan yangın! 5 hektarlık alan alevlere teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yangın

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar

Otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da korkutan yangın! 5 hektarlık alan alevlere teslim oldu

Malatya'da korkutan yangın! 5 hektarlık alan alevlere teslim oldu

Antalya'da balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Zeytinburnu açıklarında kargo gemisi ve yakıt tankeri çarpıştı!

İstanbul'da kargo gemisi ile yakıt tankeri çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.