Eskişehir’deki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı (2)

MANGALLI EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan karaçam orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre illerden gelen ekiplerle yaklaşık 200 kadar personel alevlerin söndürülmesinde görev alırken, 2 helikopter havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasında Yapıldak Mahallesi’ne 28 kilometre mesafedeki Kırka Mahallesi’nin gençler de destek verdi. Çörez yaylasındaki ‘gençlik buluşması’nda bir araya gelen 3500 nüfuslu mahallenin gençleri mangallı piknik yaparak eğlendi.

KAZMA KÜREĞİ KAPAN ORMANA GİTTİ

Bu sırada Yapıldak köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktığı büyüdüğü haberi geldi. Gençler eğlenceyi bırakıp evlerinden aldıkları kazma küreklerle kendilerine ait araçlara binip orman yangınına gitti. Doğru dürüst yolu olmayan ormanda kilometrelerce yürüyen gençler orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldı. Kazma küreği olmayanlar ise ağaç dallarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yangın gençlerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Kırka Mahalle Muhtarı Fayık Büyükkaraca (55), orman yangınını duydukları gibi eğlenceyi sona erdirip bölgeye gittiklerini söyledi. Büyükkaraca, “Dün ilçemize bağlı Yapıldak Mahallesi’nde istemediğimiz bir orman yangını meydana geldi. Bizde Kırka Çörez yaylasında 150-200 kişiyle gençlik buluşması yapıyorduk. Gençler eğlenirken orman yangınını duyduk. Resmi kurumlardan aldığımız haber üzerine pikniğe ve eğlenceyi keserek hep beraber yangına gittik. Herkes evlerinden kazma kürek aldı. Mahallemizde anons yaptık 10 dakika içinde elindeki kazma kürekle toplanarak servislerle, minibüslerle ormana gittik. Gençlerimizden eğlenceyi, pikniği, futbol maçını yarıda bırakarak destek oldu. Bu da bizim Kırkamız için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Gençlerimiz yangın söndürme konusunda eğitimli olmamasına rağmen, bir itfaiye gibi çalıştı. Çalı çırpı ile kazma kürek ile destek oldularö dedi. Eğlenceyi bırakarak orman yangınına giden gençlerden Seyitgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Çakar, orman yangınını duyduktan sonra eğlenceyi bıraktıklarını anlatarak şunları söyledi:

“Yaklaşık 100-150 kadar kişiyle ile birlikte müdahale ettik. Orman görevleriyle beraber çalışmalarda bulunduk. Arazöz ve dozerleri çalıştığı alanlarda küreklerle, kazmalarla gerekse su taşıyarak Orman İşletme görevlilerine yardımda bulundukö

Kırka Mahallesi’nde oturan Hasan Özmutlu da yangını duyduktan sonra hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Futbol turnuvasının tam ortasında haber geldi. Yapıldak da yangın var denildi. Toplandık maçı yarıda bırakarak direkt oraya intikal ettik. Herkesle beraber kazma, kürek çalı, çırpı ne varsa onlarla yangınla mücadele ettik. Her Türk gencinin yapması gerektiği gibi gece elimizden gelen her şeyi yaptık. Faydalı olduğumuzu umuyorumö şeklinde konuştu.

Kırka Mahallesi’nde gençlerin eğlencesine katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gelen yangın haberiyle birlikte hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Yaklaşık 150 civarında genç arkadaşımızla eğlencede yer aldığımız sırada orman yangını olduğunu ve büyüdüğünü duyduk. Beraber gidersek belki faydamız olur dediğimde bütün arkadaşlarımız ‘biz piknik düzenliyoruz, işte bizim eğlencemiz var’ demeden temin ettiğimiz araçlarla Yapıldak Mahallesi'ne ulaştı. Sağ olsunlar gece boyunca orada bulunduk. Sabah 4 civarında ayrıldık. Arkadaşlarımızın o bölgeye gözünü kırpmadan gitmeleri, o bölgede sabaha kadar çalışmaları bizim için en büyük gurur kaynağı. Bundan sonra da bütün çevremizi etkileyen problemlerde belediye olarak, çevre halk olarak duyarlı davranmaya devam edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kırka Mahallesi sokakları

-Muhtarlık binası

-Uğur Tepe ile röp.

-Muhtar Fayık Büyükkaraca

-Eğlenceden yangına giden gençlerle röp.

-Eğlenceden görüntüler

-Ormandaki soğutma çalışmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

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