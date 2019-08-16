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Eskişehir’deki orman yangınında son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Yapıldak köyü yakınlarındaki karaçam ormanında çıkan orman yangını tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları da tamamlandı.Yapılan ilk ölçümlerde 30 hektarlık bir alanın etkilendiği yangında, birçok kurum ve civarda yaşayan vatandaşlar canla başla orman teşkilatına yardım etti.

Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Yapıldak köyü yakınlarındaki karaçam ormanında çıkan orman yangını tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yapılan ilk ölçümlerde 30 hektarlık bir alanın etkilendiği yangında, birçok kurum ve civarda yaşayan vatandaşlar canla başla orman teşkilatına yardım etti. 13 Ağustos2019 günü saat 15.30’da çıkan yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 7 iş makinesi, 10 teknik elaman, 80 yangın işçisi ve 150 vatandaş katıldı. Büyükşehir ve civar belediyelerin itfaiye araçları da su ikmali yaptı. Yangına 20 dakikada ilk müdahale yapıldı, 15 saatte kontrol altına alındı, 24 saatte söndürüldü ve 36 saatte de soğutma çalışmaları tamamlandı.
Orman Bölge Müdür Vekili İsmet Kıraç ve İşletme Müdürü Doğan Kiras, yanan sahada tekrar incelemelerde bulundular. Yanmayan alanların da hesap edilerek yapılacak hassas ölçüm ile yanan alan miktarının 30 hektarın altına düşeceği görüldü. Tüten son ağacın da söndürülmesinin ardından, bölgede yağmur başlayınca, yeterli miktarda nöbetçi ekip bırakılarak soğutma çalışmalarına son verildi.
En kısa zamanda yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak ve toprak yeniden fidan dikimine hazır hale getirilecek.

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum

Eskişehir’deki orman yangınında son durum
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