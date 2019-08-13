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Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 22:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yaşandığı bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir grup genç de ellerindeki kürekler ile yangını söndürmeye çalışıyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi civarında gerçekleşen orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, iş makineleri ve 100 işçi ile müdahale ediliyor. Görevlilerin yanı sıra Yapıldak Mahallesi’nde oturan bir grup genç de yangına ellerindeki kürekler ile müdahale ediyor. Konuyla ilgili konuşan bir mahalle gençleri 3 kişinin dumandan etkilendiği söyledi. Meydana gelen yangını söndürmek için elindeki kürek ile mücadele eden bir genç, "Tarlanın ucunda az ateş vardı. Sonra artmış ve arkalara doğru gitmiş. İlk başta helikopterler gelmedi. Alevler yeniden arttı dediler ve söndürmek için adam topladılar. 3 kişi yaralandı, zehirlenmişler ambulansa bindirdiler. Buradan ayran falan götürdüler. Bizde itfaiye erlerine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi. Yangını söndürmeye çalışan gençlerden bir başkası da, "Direk koştuk söndürmek için uğraştık. Ormandaki kozalaklara ateş değdiğinde patlıyor. Hemen hemen 6-7 saattir yanıyor" diye konuştu.

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