HABER

Eskişehir'deki PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 sanık hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, biri başka suçtan tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Terör örgütü PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ileri süren tutuksuz sanık M.K, "Öğrenciyim. İddianamede adı geçen M.A'ya ait bankamatik kartını izinsiz kullandığım suçlaması yanlıştır. Biz evde arkadaşlar olarak birbirimizin kartını kullanırız. M.A'nın da onun kartını kullandığımızdan haberi var. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Y.A. da örgütle bağının bulunmadığını öne sürerek, "İddianamede terör örgütü üyesi olduğum, propagandasını yaptığım ve şikayetçilerin bankamatik kartlarını usulsüz kullandığım yazıyor. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. ATM'den belirtilen kartlardan para çekmedim. Facebook kullanmıyorum. Adıma bir hesap var ama onu ele geçirdiklerini düşünüyorum. Paylaşımları ben yapmıyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı 
Şehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladıŞehit polis Nazım Tuncer'i son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir PKK

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

'Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.