Eskişehir'deki PKK/KCK davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, biri başka suçtan tutuklu 14 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Terör örgütü PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ileri süren tutuksuz sanık M.K, "Öğrenciyim. İddianamede adı geçen M.A'ya ait bankamatik kartını izinsiz kullandığım suçlaması yanlıştır. Biz evde arkadaşlar olarak birbirimizin kartını kullanırız. M.A'nın da onun kartını kullandığımızdan haberi var. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Y.A. da örgütle bağının bulunmadığını öne sürerek, "İddianamede terör örgütü üyesi olduğum, propagandasını yaptığım ve şikayetçilerin bankamatik kartlarını usulsüz kullandığım yazıyor. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. ATM'den belirtilen kartlardan para çekmedim. Facebook kullanmıyorum. Adıma bir hesap var ama onu ele geçirdiklerini düşünüyorum. Paylaşımları ben yapmıyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

