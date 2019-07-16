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Eskişehir'deki PKK/KCK davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Adile Gözüaçık ile avukatı hazır bulundu.

Sanık, son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

Telefonuna siber saldırı yapıldığı için örgütle ilişkilendirildiğini öne süren sanık, "Ben hasta biriyim. Psikolojim bozuk. Bu hastalıkla ilgili ilaçlar kullanıyorum. Konunun benimle alakası yok. PKK üyesi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir karar örgüt PKK/KCK

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