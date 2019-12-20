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Eskişehir’deki sığınmacılar ve yabancı öğrenciler, Della Miles ile eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü’ne katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Türkiye’yi, 'dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahip ülke' olarak tanımladı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü’ne katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Türkiye’yi, 'dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahip ülke' olarak tanımladı. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles’in konser verdiği etkinlikte kentte yaşayan yabancı sığınmacı ve öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde ‘göçmenler günü’ etkinliği düzenledi. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum , Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ile Eskişehir’de yaşayan yabancı öğrencilerin yanı sıra sığınmacılar katıldı.
'HER GÜN 37 BİN KİŞİ EVLERİNDEN KAÇMAK ZORUNDA KALIYOR'
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum , Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, dünyada her gün 37 bin kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Yalnızca bu yıl dünya genelinde 70 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği anlatan Alexander Fricke, "Göç çağdaş dünyanın tanımlayıcı sosyal fenomenlerinden biridir. Birleşmiş Millet Yüksek Komiserliği verilerine göre 37 bin kişi çatışma nedeniyle her gün evlerinden kaçmak zorunda kalıyor. Bu yalnızca bu yıl dünya genelinde 70 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği ikinci dünya savaşının sonundan bu yana görülmeyen bir rekor sayıda olduğu anlamına geliyor" dedi.
‘TÜRKİYE, EN BÜYÜK MÜLTECİ ÜLKESİ’
Türkiye’nin şuanda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade eden Alexander Fricke, şunları söyledi:
"Türkiye şu anda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 bin Suriyeli ve kabaca 400 bin kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacı ile dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye insani yardım ve kalkınma desteği sağlama konusunda övgüye değer çabalar sarf etmekte. Ülkenin ekonomik gelişimini, Türkiye’nin yalnızca Avrupa’ya giden ana göç yollarında geçiş yapan bir ülke değil, aynı zamanda Kafkasya, Ortadoğu ve Yeni Asya’dan gelen göçmenler içinde bir destinasyon haline getirmekte. Çağdaş göç akımlarının hızlı değişen ve karmaşık yüzü, yasal ve düzensiz göç arasında ayrım yapmak için birlikte çalışmayı ve sığınmacıları insan hakları ilkelerine uygun olarak etkili bir koruma sunmayı gerektiriyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, bu zorlukla başa çıkmada Türkiye’ye yardım etmeyi taahhüt etmekte hem mültecilerin hem de ev sahibi toplulukların gereksinimlerinin kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için Avrupa Birliği Mülteciler kapsamında 6 milyar Euro’yu seferber etmiştir."
‘192 MİLLETTEN 5 MİLYON SIĞINMACI’
Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise Türkiye’de 5 milyona yakın sığınmacı yaşadığını belirterek, "Özellikle batının doğruları bile yazmaktan korktuğu, şanlı tarihimizin her döneminde insanların sığındığı, vatan edindiği, yaşam hikayeleriyle dolu olduğu bir coğrafyadayız. Bugün dünyanın uzaktan izlemekle yetindiği Suriye yangınının kucağında olan ülkemiz yaklaşık 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli, 192 farklı milletten 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.
AMERİKALI VOKALİST İLE EĞLENDİLER
Açılış konuşmalarının ardından etkinlikler gösteri ve konserlerle devam etti. Programın onur konuğu olan Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında dinini Müslüman olarak değiştirip Türkiye'ye göç eden Amerikalı sanatçı Della Miles sahne aldı. Yabancı öğrenci ve sığınmacılarla birlikte Micheal Jackson ile Lionel Richie tarafından yazılan ‘We Are The World’ şarkısını söyledi. Ardından daha önce vokalistliğini yaptığı Whitney Houston’un ‘I Will Always Love You’ şarkısını seslendi. Eskişehir’de yaşayan sığınmacılar ve öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları programda müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek oynadı.

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