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Eskişehir'deki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Tartıştıkları müteahhidi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir müteahhidi silahla yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi'ndeki bir kahvehanede müteahhit Veli E'yi (44), çıkan tartışma üzerine bacağından vurup kaçtıkları öne sürülen Ayhan Y, İlker T. ve Serhat K'yi yakaladı.

Serhat K'nin üzerinde kuru sıkıdan bozma suç aleti silahın ele geçirildiği, şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı saldırı

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