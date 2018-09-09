HABER

Eskişehir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, 5 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mesut Can Ş. (21) ile Ali H. (44) silahla, Mesut G. (36) başına aldığı darbelerle yaralanmıştı. Olayla ilgili 9 şüpheli, kent merkezindeki eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Giresun'da denizde oluşan hortum, korkuttuGiresun'da denizde oluşan hortum, korkuttu
Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı olduBoşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir iki grup Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.