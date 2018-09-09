Eskişehir'deki silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, 5 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mesut Can Ş. (21) ile Ali H. (44) silahla, Mesut G. (36) başına aldığı darbelerle yaralanmıştı. Olayla ilgili 9 şüpheli, kent merkezindeki eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.
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