HABER

Eskişehir'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Polis, saldırının faillerinden olduğu iddia edilen 5 şüpheliden 4'ünü kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.

Dün gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Murat İlkay Özcan, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis, 1 şüphelinin yakalanması için kent genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Türk havacılık alanında çok uluslu bir yapının temeli atıldıTürk havacılık alanında çok uluslu bir yapının temeli atıldı
'Tower Plaza'nın yıkımı durduruldu'Tower Plaza'nın yıkımı durduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.