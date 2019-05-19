HABER

Eskişehir’deki soygunla ilgili soruşturma sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin evlerinde rehin alınarak ziynet eşyalarının soyulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.Alınan bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Sarar Şirket Grubuna ait Sümer Mahallesinde bulunan fabrikasında meydana geldi.

Eskişehir’deki soygunla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin evlerinde rehin alınarak ziynet eşyalarının soyulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Alınan bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Sarar Şirket Grubuna ait Sümer Mahallesinde bulunan fabrikasında meydana geldi. Etrafı tel örgülerle korunan ve içerisinde çiftin evinin de bulunduğu fabrika bölgesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı rehin alarak el ve ayaklarını bağladı. Bir süre darp edilen çiftin evinde bulunan kasasını açtıran zanlılar, ziynet eşyaları ile yüksek miktardaki dövizleri çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken evde ve çevrede çalışmalar yapıldı.
Savcı görevlendirildi
Gece yarısı yaşanan olayın ardından kent genelindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerinin yabancı uyruklu oldukları düşünülen 3 şahsın yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor. Gece boyunca kentin giriş ve çıkış noktalarında soyguncuları yakalamak için çalışmalar sürdürülürken arama noktalarında durdurulan araçlar da tek tek titizlikle arandı. Şahısların Eskişehir’in dışına çıkmış olma ihtimaline karşı Bilecik, Kütahya ve diğer çevre illerdeki ekipler de uyarıldı. Konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir savcı görevlendirildiği öğrenildi.

Eskişehir’deki soygunla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir’deki soygunla ilgili soruşturma sürüyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Denizli'de 1919 fidan toprakla buluşturulduDenizli'de 1919 fidan toprakla buluşturuldu
PAÜ’dan bir ilk dahaPAÜ’dan bir ilk daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Şanlıurfa'da şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.