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Eskişehir'deki şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen kadının cep telefonunu gasbederek kaçan zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'nın (30), ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evde yapılan incelemede Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasbedildiği tespit edildi.

Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Afgan uyruklu İzzetullah E'yi, (23) Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakaladı. Çobanlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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cinayet Eskişehir

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