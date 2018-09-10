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Eskişehir'deki tehdit ve yağma davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Borcunun olduğu restoranda pide yedikten sonra tartışma çıkardığı ve iş yerini yağmaladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, borcunun olduğu restoranda pide yedikten sonra tartışma çıkardığı ve iş yerini yağmaladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Hacı Halil Urhanoğlu (40) ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık, son savunmasında, üzerine atılı suçu işlemediğini ileri sürdü. Urhanoğlu, "O gün alkollüydüm ama yağmalama olmadığını biliyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık hakkında "Silahla tehdit ve yağma" suçlarından toplam 8 yıl hapis cezasına hükmetti.

Geçen şubat ayında sanık Hacı Halil Urhanoğlu, Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Caddesi'nde bulunan, geçmişte borcu olduğu bir restorana pide yemek için gitmiş, yemeğini yedikten sonra işletmeci Abdulkadir Demir'e "Bugüne kadar benden borcum için fazla fazla kestiğiniz paraları geri verin, yoksa sizi öldürürüm" diyerek tehdit etmişti. İşletmenin camını kıran ve restoranın içine elindeki keser ve bıçak ile zarar veren Urhanoğlu, Abdulkadir Demir'in şikayeti üzerine yakalanmış, 25 Şubat çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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