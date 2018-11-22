Eskişehir'deki terör örgütü PKK/KCK propagandası davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanık, 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz 3 sanık ile avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, son savunmalarında, beraat talebinde bulundu.

İddia makamı, 1 Mayıs 2016'da Eskişehir'de Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte PKK/KCK lehine slogan attıkları gerekçesiyle sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.A, C.M, D.Y, H.A, M.A, M.M, N.K, R.A, R.E. ve Ş.D'ye 10'ar ay hapis cezası verdi.

Eskişehir'de 1 Mayıs 2016'da Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde PKK/KCK lehine slogan attıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alınmış, sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

