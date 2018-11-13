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Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si, 10 yıl ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanıktan 2'sine 10 yıl ve 18 yıl 9 ay hapis cezaları verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar Ahmet Cevdet Önce (44) ve Cüneyt Önce (41) ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar H.U. ve M.A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklar, üzerilerine atılı suçu kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar H.U. ve M.A.A'nın beraatına karar verirken, tutuklu sanıklardan Ahmet Cevdet Önce'yi 18 yıl 9 ay, Cüneyt Önce'yi ise 10 yıl hapse mahkum etti.

Ocak ayında emniyet güçlerince takibe alınan 4 şüpheli, 5 kilogram esrar ve 783 uyuşturucu hapla ele geçirilmişti. Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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