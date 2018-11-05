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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ikametgahları ve araçlarında yapılan aramalarda 3 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu, 4,90 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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