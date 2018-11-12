Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 100 polisle dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 26 şüpheliden, kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 19'u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 7'si adliyeye götürüldü.
Hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 31 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 23 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
Son veda! Gözyaşları sel oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adalet teşkilatımıza sızdılar
Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
İran'da 39 yıl sonra bir ilk
Burası Bodrum! Hala yazı yaşıyorlar
Herkesin konuştuğu isim ortak aday mı oluyor? Flaş sözler
Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik
Okuyucu Yorumları 0 yorum