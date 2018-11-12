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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı 100 polisle dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 26 şüpheliden, kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 19'u savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 7'si adliyeye götürüldü.

Hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 31 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 23 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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