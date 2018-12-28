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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 160 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 22 kişi hakkında ise uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle yasal işlem yapılmıştı.

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Eskişehir uyuşturucu

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