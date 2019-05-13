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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerdeki aramalarda 270 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 1,5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir operasyon uyuşturucu

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