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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 7'si adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kent merkezindeki 12 adrese 200 polisin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirilen zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının emniyetten salıverildiği öğrenildi.

Operasyonda 10,95 gram sentetik uyuşturucu, 5,4 gram esrar, 16,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 638 tablet, tüfek, 4 tabanca, 3 bıçak ile 49 fişek ele geçirilmişti.

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Eskişehir uyuşturucu operasyonu

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