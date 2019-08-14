HABER

Eskişehir’deki yangın kontrol altında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.
Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazöz, 7 iş makinesi ve 150 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Aksaray’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralıAksaray’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.