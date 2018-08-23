Eskişehir'deki yapay plajda bayram yoğunluğu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce 10 yıl önce yaptırılan 310 metre uzunluğundaki yapay plaj, Kurban Bayramı tatilinde serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park'ta bulunan yapay plaj, serinlemek ve yüzmek isteyenlerle dolup taşıyor. İki bölümden oluşan plaj, Kurban Bayramı'nda da ilgi gördü. Plajda yüzenler, denizi olmayan kente böyle plaj yapılmasının çok iyi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Plaj Sorumlusu Osman Çırak, bayram dolayısıyla plajda yoğunluk olduğunu söyledi. Her gün 1000'e yakın kişinin geldiği yapay plajda, yaz sezonu boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 15 lira karşılığında hizmet verildiğini belirten Çırak, "Plajımız 310 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde ve 2 bölümden oluşuyor. Aile bölümü, erkek bölümü bir de ortada bulunan özel olimpik havuzumuz var. Şehir dışından gelenlerimiz de var. Ankara, İstanbul gibi yerlerden. Her gün açığız. Ücretlerimiz 15 TL, geçen sene de 15 liraydı bu sene zam yapmadık. Aynı ücretle gidiyoruz. Halkımız da memnun. Plajımız devamlı temizleniyor, günde 3 kere ölçüm alınıyor, gerekli bakımlarının hepsi yapılıyor" diye konuştu.