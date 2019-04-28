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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 00:30 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 14 gün önce etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Halil Budak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kentte 14 Nisan'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde polis ekip otosu ve gelin arabasının da aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Budak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan polis memuru Budak, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit polis memuru Halil Budak için yarın İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceğini öğrenildi. Şehidin naaşının buradaki törenin ardından Kütahya'da merkez Ağaçköy Cami'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

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Eskişehir Kaza

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