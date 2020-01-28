HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Vatandaşların yardım malzemelerinin içine bıraktığı notlar görenleri duygulandırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 3 tır yardım malzemesi, bölgeye yollandı.

Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyelerin ana hizmet binalarına gelen vatandaşlardan, 48 saatte 2 tır yardım malzemesi toplandı. Belediye personellerince tasnif edilen ve Büyükşehir Belediyesinin Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki hizmet binasında toplanan yardım malzemeleri iki tıra yüklendi.

"Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya, Eskişehir her zaman yanınızda" yazılı yardım malzemeleri, tırlar ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tasnif sırasında yardım malzemelerinin içinden çıkan notlar görenleri duygulandırdı. Bir notta şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşim umarım bu notu bulur, okur ve az da olsa kendinizi iyi hissedersiniz. Allah yardımcınız olsun. Biz elimizden geldiğince yanınızda olmak için çabalıyoruz. Siz orada onları yaşarken biz sadece izledik ve 2 dakikalık videoda kalbimiz çok yandı, çok üzüldük. Biz hepimiz kardeşiz. Kardeş, kardeşin yardımına koşar. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım işinize yarar. Umarım sizlere az da olsa faydamız dokunabilmiştir. Allah'a emanet olun."

Başka bir notta da "Sizlere önce dualarımızı iletiyorum. Hepinize geçmiş olsun. Bir Elazığlı olarak elimden gelen yardımı yaptım. Hepsi helal, hoş olsun. Allah bir daha bunları yaşatmasın." yazıldığı görüldü.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) da 17 ton kuru gıda, bakliyat ve ayni yardımları içeren bir tırı bölgeye gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Sevgiliye hediye seçenekleriSevgiliye hediye seçenekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Eskişehir yardım

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Son dakika! Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

HDP’li Batman Belediyesi’ndeki tacizci tutuklandı

HDP’li Batman Belediyesi’ndeki tacizci tutuklandı

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Kemal Arıkan' çağrısı!

Türkiye'den ABD'ye flaş çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.