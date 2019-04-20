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Eskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden soğuyan hava etkisini göstermeye başladı.

Eskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle yaklaşık 10 derece birden soğuyan hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu Eskişehir’in İnönü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık bir saat kadar sürdü. İlçe merkezinde bir saat içerisinde zaman zaman yağışın yoğunluğu artarken görüş mesafesi de oldukça azaldı. Nisan ayının ortasında etkili olan yağış vatandaşları da oldukça şaşırttı.
İlçe sakinleri geçtiğimiz yıl aynı dönemde tarlaya ekin ektiklerini belirtirken vatandaşlardan Mustafa Karaçol, "Bugün 20 Nisan. Sabah kar yağışı ile uyandık. Çiftçiler olarak bugün biraz mağdur uyandık ama Allah’tan gelen bir şey. O yüzden Allah bolluğu bereketi eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Nisan ayında yağan karı birçok vatandaş telefonuyla dakika dakika kaydetti.

Eskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdı

Eskişehir’e Nisan ayının ortasında kar yağdı

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