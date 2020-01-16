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  4. Eskişehir'e şehit ateş düştü

Eskişehir'e şehit ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:31 | Son Güncelleme

SURİYE?nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

SURİYE?nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye?nin Tel Abyad ilçesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Eskişehirli Piyade Binbaşı Şevket Tombul, beraberinde iki askerle birlikte şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şevket Tombul'un şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'ta oturan Şehnaz-Necdet Tombul çiftine verildi. Baba Necdet Tombul acı haberi alında baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şehit babası Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Şehnaz Tombul da oğlunun şehit haberiyle gözyaşlarına boğdulu.
Ailenin 3 çocuğundan biri olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul?un eşi Aslıhan Tombul?un Ankara?da olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından Şevket Tombul?un ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından akrabaları ve komşuları, Tombul ailesine taziyeye geldi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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