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Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerlerinde ve aracında yapılan aramada; toplam 124,08 gram skunk, 82 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik ekipleri tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan’ işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

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