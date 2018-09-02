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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: "2 Eylül 1922'deki kurtuluş sevincini ve o günkü ruhu asla unutmamalıyız"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki törende, Eskişehir Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın merkezinde yer alan Eskişehir ve Eskişehirlilerin savaşta büyük acılar çektiğini, bedeller ödediğini ancak azmi, cesareti ve kararlılığı ile vatanını kurtarıp, korumayı başardığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk ordusunun 2 Eylül 1922'de Eskişehir'i düşman işgalinden kurtardığını hatırlatan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"O dönemde Eskişehir, harap ve bitap durumdaydı. Her yer yakılıp, yıkılmıştı. Kelimenin tam anlamıyla işte o gün taş taş üstünde kalmamış Eskişehir, bugün ülkenin ve dünyanın gıptayla baktığı bir hale gelmiştir. Eskişehir adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Bu kentin kendi küllerinden yeniden doğması sanıldığı kadar kolay değildir. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktur. Kurtuluş Savaşı ve Eskişehir'in kurtuluşunun kahramanları kanları ve canlarını bu topraklarda bırakmış aziz şehitlerimiz ile onların emanetine her zaman sahip çıkmış olan değerli Eskişehirlilerdir. 2 Eylül 1922'deki kurtuluş sevincini ve o günkü ruhu asla unutmamalıyız."

Hava Piyade Yüzbaşı Oğuz Sayıl, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Esareti kabul etmeyen Türk milletinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıktığını anlatan Sayıl, "Türk milleti, unutulması mümkün olmayan onurlu ve haklı bir mücadele vererek ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı'nda şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı 2 Eylül 1922'de şanlı bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kanlıpınar Şehitliği'nde devam eden törenlere, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

- "Kurtuluş Yürüyüşü"

Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu da "Kurtuluş Yürüyüşü" düzenledi.

Tarihi Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı Dernekler Platformu Başkanı Volkan Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde başlayan yürüyüş, vilayet meydanında sona erdi.

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Eskişehir işgal kurtuluş tören

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