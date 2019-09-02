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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: - "Hiç kimse zerre kadar kuşku ve endişe duymamalıdır ki, atalarımızın 97 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki törende, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bozguna uğrayan düşmanın, arkasına bakmadan kaçarken, 2 Eylül'de Eskişehir'den çekildiğini ancak çekilirken de şehri yakıp yıktığını söyledi.

Eskişehir'in yaşadığı acı dolu günlerini asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade eden Büyükerşen, şöyle konuştu:

"İnönü Meydan Savaşı ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de düşman ordularının Dumlupınar'da yenilgisiyle sonuçlanan ulusal kurtuluş savaşının en önemli başarıları, bugün üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda gerçekleşmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bizim en aziz ve en değerli varlığımızdır. Hiç kimse zerre kadar kuşku ve endişe duymamalıdır ki, atalarımızın 97 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz."

Konuşmaların ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kanlıpınar Şehitliği'nde devam eden törenlere, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

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