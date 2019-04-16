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Eskişehir’in jeoturizm potansiyeli yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 43.

Eskişehir’in jeoturizm potansiyeli yüksek

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 43. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen “Eskişehir’in Jeoturizm Potansiyeli” konferansı, Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.
Konferansa konuşmacı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdal Gümüş katıldı. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir’in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrencilerde katıldı.
Konferans öncesi bir konuşma yapan Prof. Dr. Selim Başar, "Türkiye’nin değerli topraklarında eşsiz güzellikler var. Bu güzellikleri elimizden geldiğince korumalıyız. Hocamız, sizler için güzel bir sunum hazırladı. Sizlere iyi dinletiler, hocama da sunumunda başarılar diliyorum." dedi.
Türkiye’deki jeoparklar üzerine yoğun bir tecrübeye sahip olan Dr. Öğretim Üyesi Erdal Gümüş, turistleri ülkemize çekmek için, ülkemizdeki doğal güzelliklerin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Jeoparkların öneminden bahseden Gümüş, “Her jeopark bulunduğu sahanın doğal ve jeolojik mirasını etkin bir biçimde korur ve bu amaçla sürekli yeni yöntemler geliştirir. Başta gençler olmak üzere, toplumu yerküremiz hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Jeoparklar, “Jeoturizm” vasıtası ile yerel halkın sosyo-ekonomik koşullarında ölçülebilir iyileşme sağlamakla mükelleftirler. Bunun hakkında bilinçlenmeli ve ülkemizin güzelliklerini açığa çıkarmak için elimizden geldiğince uğraşmalıyız” dedi.
Manisa’nın Kula ilçesinde yaptıkları jeoparkın önemine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Gümüş “Manisa’nın Kula ilçesinde yatığımız jeopark hem bizim ülkemizde hem de yurt dışında oldukça ilgi topladı ve ‘UNESCO Global Jeoparkı’ olarak ülkemizin değerleri arasına girdi” şeklinde konuştu.

Erdal Gümüş: “Jeoparklar, doğal bir laboratuvar ve kütüphane vazifesi gören sahalardır”
Jeoparkların önemli birer değer olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş “Jeoparklar aslına bakarsanız estetik, nadirlik, eğitim ve bilimsel değerleri bakımından üstün nitelikli yer mirası öğelerinin bulunduğu sürdürülebilir bir yönetime ve yerel kalkınma programına sahip, sınırları belirli ulusal koruma alanlarıdır. Jeoparklar yeryüzünün oluşumunu, evrimini, geçmişte ve günümüzde etkili şekillendirici süreçleri anlayabilmemiz için doğal bir laboratuvar ve kütüphane vazifesi gören sahalardır. Bunun kıymetini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Jeopark potansiyeli taşıyan diğer bir bölge ise Frig Vadisi”
Eskişehir için oldukça büyük bir önem taşıyan Frig Vadisinin, henüz değeri anlaşılmamış bir hazine olduğunu dile getiren Gümüş şöyle konuştu:
“Bunun için Eskişehir’de de en kısa süre içerisinde çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Avrupa’da 23 ülkede 73 jeopark bulunurken, Türkiye’de sadece 1 tane bulunuyor olması gerçekten çok üzücü bir durum. Avrupa’ya göre çok daha fazla potansiyeli olan yerler var. Sadece üzerine düşmemiz lazım.”
Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünün ardından Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş’e teşekkür belgesini takdim etti.

Eskişehir’in jeoturizm potansiyeli yüksek

Eskişehir’in jeoturizm potansiyeli yüksek

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