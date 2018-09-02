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Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü

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