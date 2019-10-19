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Eskişehir'in merkezinde elektriksiz kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Evinin yanındaki 2 katlı binanın yıkılmasının ardından bir haftadır elektriksiz kalan Şıksoy ailesi, sorunun çözülmesini istiyor - Baba İbrahim Şıksoy: "Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, evinin yanındaki 2 katlı binanın yıkılmasının ardından bir haftadır elektriksiz kalan Şıksoy ailesi, bir an önce sorunun çözülmesini istiyor.

Odunpazarı merkez ilçeye bağlı Dede Mahallesi Şanlılar Sokak'ta yaşayan 3 çocuklu Şıksoy ailesine ait evinin yanındaki 2 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Bunun üzerine ekipler, güvenlik gerekçesiyle yıkılan binanın elektrik hatlarını kesti.

Şıksoy ailesine ait binanın elektrik hatları da kesilince baba İbrahim Şıksoy ilgili kurumlara başvuruda bulundu. Yaklaşık bir haftadır elektrik olmayan evde yaşayan Şıksoy ailesi, yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep etti.

İbrahim Şıksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik işletmesinden ve belediyelerden gelen yetkililerin tutanak tutuğunu söyledi.

Elektrik işletmesinden gelen ekibin, yıkılan evin elektriğini keserken kendisine ait binanın da hatlarını kestiğini ifade eden Şıksoy, şöyle konuştu:

"Burayı neden kestiğiniz diye sordum. Bana yeniden açacaklarını, tedbir amaçlı kestiklerini söylediler. Fakat bir haftadır gelen olmadı. Benim 3 tane okuyan çocuğum var. Onların ders çalışma olasılıkları sıfıra indi. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Elektrik işletmesine 5 kuruş borcum yok. Bir haftadır bu elektrik niye bağlanmıyor? Kablo parası istiyorlarsa beyan etsinler kablo parasını da ödeyeyim. Mumla yaşıyoruz."

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elektrik Eskişehir odunpazarı

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