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Eskişehir’in nüfusu 871 bin 187’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’in nüfusu 2018 yılında yüzde 1,2 artarak 871 bin 187’ye ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882, Eskişehir’in nüfusu ise 871 bin 187 kişiye ulaştı.Nüfus artışı 2017 yılına göre yüzde 1,2 arttı.

Eskişehir’in nüfusu 2018 yılında yüzde 1,2 artarak 871 bin 187’ye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882, Eskişehir’in nüfusu ise 871 bin 187 kişiye ulaştı.
Nüfus artışı 2017 yılına göre yüzde 1,2 arttı. Eskişehir yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 18,5 iken, 2018 yılında bu oran binde 12,2 olarak gerçekleşti. Eskişehir’de kadın nüfusu erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarı ile erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 (434 bin 112 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 (437 bin 75 kişi) olarak gerçekleşti.

Nüfus yoğunluğu
Verilere göre; Eskişehir’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, önceki yıla göre 10 bin 567 kişi arttı. Eskişehir’de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir’de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 63 kişi oldu.

Nüfusu artan ve azalan ilçeler
Odunpazarı ilçesi, Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 43. ilçe oldu. Eskişehir’de, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu, İnönü, Han, Odunpazarı, Tepebaşı, ilçe nüfusu artarken Sarıcakaya, Beylikova, Günyüzü ve Mihalgazi ilçe nüfusları ise düştü.

İlçe nüfusları 2017 - 2018

ÇİFTELER: 15.031 - 15 098
MAHMUDİYE: 7.600 - 7.998
MİHALIÇÇIK: 8.117 - 8.526
SARICAKAYA: 5.703 - 5.080
SEYİTGAZİ: 12.987 -13.405
SİVRİHİSAR: 20.449 - 20.746
ALPU: 11.031 - 11.242
BEYLİKOVA: 7.471 - 6.953
İNÖNÜ: 6.634 - 6.797
GÜNYÜZÜ: 6.404 - 6.127
HAN: 1.953 - 2.272
MİHALGAZİ: 4.610 - 3.373
ODUNPAZARI: 399.451 - 404.267
TEPEBAŞI: 353.179 - 359.303

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