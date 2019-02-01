Eskişehir’in nüfusu 871 bin 187’ye ulaştı

Eskişehir’in nüfusu 2018 yılında yüzde 1,2 artarak 871 bin 187’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882, Eskişehir’in nüfusu ise 871 bin 187 kişiye ulaştı.

Nüfus artışı 2017 yılına göre yüzde 1,2 arttı. Eskişehir yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 18,5 iken, 2018 yılında bu oran binde 12,2 olarak gerçekleşti. Eskişehir’de kadın nüfusu erkeklere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılı sonu itibarı ile erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 (434 bin 112 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 (437 bin 75 kişi) olarak gerçekleşti.

Nüfus yoğunluğu

Verilere göre; Eskişehir’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, önceki yıla göre 10 bin 567 kişi arttı. Eskişehir’de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir’de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 63 kişi oldu.