"Bu kültürlerin ve toplulukların kendine özgü tarih ve hikayeye sahip yemekleri bulunmaktadır. Tatar kültürü de kendi içinde birçok farklı sosa, çorbaya, yemeğe, tatlıya yani birçok lezzete sahiptir. Bunlardan biri de kuzu sorpadır. Çorbanın kendi hikayesi ve tarihi vardır. Sorpa bir başlangıçtır. Başlangıç dememizin sebebi ise atalarımızın baharın gelişini, doğanın uyanışını, Tatar kültüründe yeni yıla başlangıç olarak kutladığımız tepreş, farklı kültürlerde ise nevruz, bahar bayramı ve hıdrellez olarak adlandırılan zamanlarda evlerde ya da şenliklerde yılın ilk kuzusunun eti, nanesi ve taze soğanıyla yapılmasıdır. Yani yılın ilk taze ürünleri bir araya getirilerek yapılan sorpanın Tatar kültüründe bilinen bin yıllık tarihi vardır."

Anadolu'nun birçok kültürün buluştuğu ve yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirten Tetik, şöyle konuştu:

Eskişehir'de Tatar yemekleri hazırlayıp restoranında satışa sunan Ayhan Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzu sorpanın, kokusuyla zihinleri, lezzetiyle damakları ve mideleri şenlendiren, insanların özlem ve hasretle içtiği bir çorba olduğunu söyledi.

- "Kuzu etiyle yapılan en güzel çorba"

Tetik, kuzu sorpanın besleyici değerinin yüksek olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Bu zenginliği, besleyiciliği ve doğallığı, kokladığınızda bile almanız mümkün. Anneannelerimiz, babaannelerimiz yani atalarımız, bebekleri ve hastaları için çok defa kaynatmış ve günümüze kadar taşınmış bir şifa kaynağı. İşletme olarak son yıllarda unutulmakta olan Tatar kültürünün ve Eskişehir mutfağının sosları, çorbaları, yemekleri ve böreklerini tariflerinde güncelleme yapmadan misafirlerimize sunuyoruz."

Lokantanın müşterilerinden Haluk Çetintaş ise sorpa çorbasını çocukluğundan bu yana beğeniyle tükettiğine işaret ederek sorpanın kuzu etiyle yapılan en güzel çorba olduğunu kaydetti.

