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Eskişehirli genç kız ABD'de hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

AÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite eğitimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kozak'ın üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı belirtilirken, acı haberi alan baba Kozak'ın kızının cenazesini karşılamak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Genç kızın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume kızımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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ABD trafik kazası

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