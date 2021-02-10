Eskişehirli gönüllü öğretmenler gölge oyunlarını dijital ortama taşıdı

Öğretmenler, salgın döneminde çocukların öğrenme sürecini daha eğlenceli ve etkin hale getirmenin geleneksel oyunlar ve yerli kahramanlarla da mümkün olabileceği düşüncesiyle gölge oyunlarını güncelleyip, yaş gruplarına uygun olarak öğrenme ortamına taşımak üzere çalışma yaptı. Özellikle temel eğitim kazanımlarına yönelik, çok sayıda özgün gölge oyunu hazırlayan topluluk, bunları öğrenciler için dijital platformlarda paylaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde tiyatro gösterilerinin yanı sıra meddahlık yapan, köy seyirlik ve meydan oyunları sahneleyen, ilçelere turneler düzenleyen topluluk, çocukların evde kaldığı salgın sürecinde de farklı bir çalışma yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın teklifiyle 2019 yılının ekim ayında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından hayata geçirilen METDAH'ın genel koordinatörlüğünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman yapıyor.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve gönüllü öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH), ders kazanımlarını içeren gölge oyunlarını öğrenciler için dijital platformlarda yayınlıyor.

"Topluluğumuz daha önce Eskişehir'deki okullarda ve bazı salonlarda tiyatro gösterileri sahneledi. Salgın nedeniyle tiyatro çalışmalarına ara verdik. Dijital platformları kullanarak uzaktan etkinlikler hazırlamaya karar verdik. Gölge oyunuyla çocuklara temel eğitim vermek istedik. Ünlü Karagöz gölge oyunu oynatıcısı Emin Şenyer'den gölge oyunu oynatıcılığı semineri aldık. Bir hafta süren seminer boyunca farklı branşlardan 33 öğretmenimiz, tasvir yapımından boyamasına, nareke yapımından tasvir oynatıcılığına Karagöz gölge oyununun inceliklerini öğrendi. Aldıkları eğitimi öğrencileriyle paylaşıyorlar."

METDAH bünyesinde hemen hemen her branştan yaklaşık 60 öğretmenin yer aldığını bildiren Bilgiç, şöyle devam etti:

Bilgiç, gölge oyunu aracılığıyla Yunus Emre, Nasreddin Hoca gibi önemli değerlerin ve kültürel mirasın unutulması için öğrencilere aktarılması gerektiğini vurguladı.

İngilizce öğretmeni ve METDAH Genel Sanat Yönetmeni Özer Bilgiç, AA muhabirine, çocukların kültürleriyle bağlarını koparmamalarının önemli olduğunu anlattı.

Bilgiç, Karagöz ve Hacivat'ın çok etkili bir iletişim ve eğitim aracı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Çok sayıda gölge oyunu hazırladıklarını kaydeden Bilgiç, şunları söyledi:

"Her gölge oyunu tamamen özgün. Oyun metinleri, oyun şarkılarının güfte ve besteleri öğretmenlerimiz tarafından yapılıyor. Hazırladığımız gölge oyunlarını salgın nedeniyle dijital platformlara aktardık. Çocuklarımıza gölge oyunuyla etkileşimli ders anlatırken, önemli bir kültür mirasını da aktarmak istiyoruz. Dersleri çok daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Kültür mirasımızı tüm hatlarıyla çocuklarımıza ulaştırmak istiyoruz. METDAH topluluğundaki gönüllü öğretmenlerimizin en büyük hayali çocuklarımıza eğlenceli eğitim ortamları sunarken, kültür mirasımızı da yaşatmaktır."

Bilgiç, METDAH'a destek olan Genel Müdür Adnan Boyacı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman'a teşekkür etti.

- "Karagöz ve Hacivat'ı eğitime taşımayı planlıyoruz"

Türkçe öğretmeni Murat Gündoğdu da 1,5 yıldır görev aldığı METDAH bünyesinde birçok etkinliğe imza attıkları bilgisini vererek, "Pandemi nedeniyle dijital içeriğe yöneldik. Karagöz ve Hacivat'ı eğitime taşımayı planlıyoruz. Okullar açıldığında ise sınıflarda gölge oyunuyla kültürel değerlerimizi kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımın kültürüyle bağlarını kopartmamayı amaçlıyoruz." dedi.

Müzik öğretmeni Seray Erdoğan ise tiyatro oyunlarında görev aldığını, gölge oyunları için de özgün müzikler yaptığını ve öğrencileri için gölge oyunu yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

