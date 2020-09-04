Eskişehirli iki genç Siri'nin açığını buldu, bin lira ödül kazandı

Hatayı bulanlardan Okan Sarıoğlu, Siri'nin bir sesli komutla 24 saatin her dakikasına toplam bin 440 adet alarm kurulduğunu ifade ederek, "Aynı şeyi arkadaşımın telefonunda da denedik. Aynı hata ile karşılaştık. Ödülden dolayı çok mutlu olduk" dedi.

Eskişehir'de oturan Okan Sarıoğlu ve Gökmen Duman, Apple'ın Siri uygulamasını kullanarak akşam saat 19.00'a alarm kurmak istedi. Ancak, Siri uygulaması alarmı saat 19.00 yerine saat 02.00'ye ayarladı. Sarıoğlu ve Duman, yeniden denemek istedikleri sırada bir gelen çağrıya cevap vermelerinin ardından Siri uygulaması bu kez günün 24 saatinin her dakikasına toplam bin 440 adet alarm oluşturduğunu fark etti. Açığı tespit eden gençler durumu hemen Apple'a bildirdi. Sarıoğlu ve Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini ve 1000 lira ile ödüllendirildiklerini belirten bir teşekkür e-posta geldi.

'BAŞKA HATALAR İÇİN DE BAŞVURACAĞIZ'

Gökmen Duman, başka hatalar da tespit ettiklerini, emin olduktan sonra bu hatalar için de başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Bir hata olduğunu anlayınca Apple ile bir iletişim sürecimiz oldu. Sonrasında bize teşekkür ederek hesabımıza bin lira yatırdılar. Biz de bu parayı paylaştık. Daha sonra hatayı bir sonraki güncellemede düzelttiler. Başka hatalar olduğunu da gördük ama emin değiliz. Emin olduğumuzda onlar için de başvuracağız. Kazandığımız para ile ne yapacağımıza şu anda karar veremedik. Öğrenciyiz zaten, para lazım" diye konuştu.