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  4. Eskişehirli iki genç Siri'nin açığını buldu, bin lira ödül kazandı

Eskişehirli iki genç Siri'nin açığını buldu, bin lira ödül kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sosyal medya üzerinde çalışmalar yapan Okan Sarıoğlu (18) ve Gökmen Duman (17), Apple'nın sesli asistanı Siri'nin alarm saati kurarken yaptığı hatayı bularak Apple yetkililerine bildirdi. Apple, hatayı kabul ederek güncelleme ile düzeltirken, Okan ve Gökmen'e ödül olarak bin lira gönderdi.

Eskişehirli iki genç Siri'nin açığını buldu, bin lira ödül kazandı

Hatayı bulanlardan Okan Sarıoğlu, Siri'nin bir sesli komutla 24 saatin her dakikasına toplam bin 440 adet alarm kurulduğunu ifade ederek, "Aynı şeyi arkadaşımın telefonunda da denedik. Aynı hata ile karşılaştık. Ödülden dolayı çok mutlu olduk" dedi.

Eskişehir'de oturan Okan Sarıoğlu ve Gökmen Duman, Apple'ın Siri uygulamasını kullanarak akşam saat 19.00'a alarm kurmak istedi. Ancak, Siri uygulaması alarmı saat 19.00 yerine saat 02.00'ye ayarladı. Sarıoğlu ve Duman, yeniden denemek istedikleri sırada bir gelen çağrıya cevap vermelerinin ardından Siri uygulaması bu kez günün 24 saatinin her dakikasına toplam bin 440 adet alarm oluşturduğunu fark etti. Açığı tespit eden gençler durumu hemen Apple'a bildirdi. Sarıoğlu ve Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini ve 1000 lira ile ödüllendirildiklerini belirten bir teşekkür e-posta geldi.

'BAŞKA HATALAR İÇİN DE BAŞVURACAĞIZ'

Gökmen Duman, başka hatalar da tespit ettiklerini, emin olduktan sonra bu hatalar için de başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Bir hata olduğunu anlayınca Apple ile bir iletişim sürecimiz oldu. Sonrasında bize teşekkür ederek hesabımıza bin lira yatırdılar. Biz de bu parayı paylaştık. Daha sonra hatayı bir sonraki güncellemede düzelttiler. Başka hatalar olduğunu da gördük ama emin değiliz. Emin olduğumuzda onlar için de başvuracağız. Kazandığımız para ile ne yapacağımıza şu anda karar veremedik. Öğrenciyiz zaten, para lazım" diye konuştu.

'BİR KOMUTLA 1440 ALARM KURDU'

Apple'ın gönderdiği ödülden mutlu olduklarını ifade eden Okan Sarıoğlu ise, "Uzun yıllardır sosyal medya ve teknoloji ile ilgileniyorum. Biz zaten Siri'de böyle hataların olduğunu biliyorduk. Bir gün arkadaşımla bir işimiz için alarm kurmamız gerekiyordu. Siri'den akşam 19.00'a alarm hatırlatıcı kurmasını istedik. Siri bizi yanlış anlayıp alarmı gece 02.00'a kurdu. Biz de Siri'den tekrar 19.00'a düzeltmesini istedik. O sırada telefonuma bir çağrı geldi. Çağrıyı açtım, konuştum. Kapattıktan sonra 24 saatin her dakikasına, toplam bin 440 adet alarm kurulmuştu. Aynı şeyi arkadaşımın telefonunda da denedik. Aynı hata ile karşılaştık. Ödülden dolayı çok mutlu olduk" dedi.

DHA

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