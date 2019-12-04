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Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45) için adliye önünde eylem yaptı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45) için adliye önünde eylem yaptı. Kadınlar adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba’nın eski eşine yönelik 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, Eskişehir Adliye Kapısı’nda bir araya geldi. Kadınlar, 11 Ekim günü eski eşi Yalçın Özalpay tarafından başına satırla vurularak yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 44 gün sonra, 24 Kasım'da yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan için eylem yaptı. Kadınlar, ellerinde ‘boşanmayı değil, cinayetleri engelle, koruma, algılama, yargıla, bir kişi daha eksilmeyeceğiz’ yazılı dövizler açtı.
Grup adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, “Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir Adliyesi’ne katledilmeden önce tam 23 kez geldi. Bu büyük kapıdan geçip, büyük unvanları olan büyük adamlara dert anlattı. Dedi ki; ‘bu adam beni öldürecek, bu adam beni tehdit ediyor, yüzüme kezzap atacak, ben adalet istiyorum, ölünce mi koruyacaksınız beni’. Ayşe Tuba, yılmadan 23 kez gelip gitti buraya, kapısında adalet sarayı yazan bu taş binaya. Evet, tam 23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü” dedi.
Ayşe Tuba Arslan’ın şikayetlerinin uzlaştırılmaya çalışıldığını anlatan avukat Arpacı, şunları söyledi:
"Şikayet ettikçe dosyaları savcılık tarafından Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ayşe Tuba uzlaştırmacılar tarafından hep arandı. Kendisine sürekli olarak hakaret eden, öldürmekle tehdit eden ‘Yalçın Özalpay ile uzlaşmak ister misin?’ diye sordular. İlk başta ‘belki artık yapmaz’ ümidiyle ‘tamam uzlaşırım’ dedi. Ancak Ayşe Tuba şikayet ettikçe hiçbir yaptırımla karşılaşmayan Yalçın Özalpay daha da saldırganlaştı. Ayşe, her seferinde yine şikayet etti, dosya yine uzlaştırmaya gönderildi. İstanbul Sözleşmesi tartışması sona erdirilsin, bir uluslararası sözleşme uygulansın. Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaşma uygulamasından derhal vazgeçsin. 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasası'ndaki uygulama sorunları çözülsün, kolluk ve yargı alanı başta olmak üzere ilgili kurum ve görevlilere yasanın önemi, sorumluluğu anlatılsın. Kadın cinayetlerinde katillerin iyi hal ve tahrik indirimi ile cezasızlık politikası son bulsun, erkek şiddetine ağırlaştırıcı hükümler uygulansın.”
Kadınlar, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

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