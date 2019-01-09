Eskişehirli kadınlardan Şirvanlı çocukları ısıtan yardım

SİİRT (AA) - Eskişehir'de, örgüevinde el işi öğrenen kursiyer kadınların ördüğü atkı, bere ve yelekler, Siirt'in Şirvan ilçesinde 192 öğrenciye hediye edildi.

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki örgü eğitmeni Sema Doyran öncülüğünde, "minik kalplere sıcak dokunuş" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Örgüevinde el işi öğrenen 180 kursiyer ve yakınları tarafından örülen atkı ve bereler, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Boylu köyü Hörgüç mezrasındaki Şehit Uzman Jandarma Hakan Aktürk Ortaokulu'nda okuyan 192 öğrenciye ulaştırıldı.

Doyran, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Minik kalplere sıcak dokunuş" sloganıyla çalışma başlattıklarını, bu sayede çocuklara yardım yaptıklarını söyledi.

Eskişehir'den çocuklarla yakından ilgilenmek için geldiğini kaydeden Doyran, "Çocuklara atkı, bere ve yelekler ördük, ayrıca montlar, botlar aldık. Yardımları kargo ile göndermek yerine kendimiz getirmeyi arzu ettik. Çocukların yüzündeki gülüşü görmek istedik. Duygu dolu bir an yaşadık. Çocuklara dokunmak gözlerindeki ışığı görmek gerçekten çok iyi geldi." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer de Eskişehirli kadınların, çocukların minik yüreklerine sıcaklık kattığını belirtti.

Öğrenciler de yardım için Eskişehirli kadınlara teşekkür etti.

