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Eskişehirli kahraman şoför konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir minibüs şoförü, seyir halinde olan aracının içinde baygınlık geçiren yabancı uyruklu bir kadını hastaneyi yetiştirmesi büyük takdir topladı.Çarşı-Sultandere hattında yolcu taşıyan minibüs, duraktan ayrıldıktan bir süre sonra içinde bulunan yabancı uyruklu bir kadın baygınlık geçirdi.

Eskişehir’de bir minibüs şoförü, seyir halinde olan aracının içinde baygınlık geçiren yabancı uyruklu bir kadını hastaneyi yetiştirmesi büyük takdir topladı.
Çarşı-Sultandere hattında yolcu taşıyan minibüs, duraktan ayrıldıktan bir süre sonra içinde bulunan yabancı uyruklu bir kadın baygınlık geçirdi. Kadının baygınlık geçirdiğini gören minibüs şoförü Hasan Hüseyin İp, içindeki yolculara rağmen aracı ile Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisine yönlendi. Güzergâhından çıkan minibüsün Acil Servisi’ne geldiğini gören hastane çalışanları da duruma şaşırdı. Baygınlık geçiren kadının yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu olay ise hastanede bulunan vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.

“Bu tür olaylar devamlı başımıza geliyor”
Minibüs şoförü Hasan Hüseyin İp ise yaşanan olayı şu şekilde anlattı:
“Müşteri buradan binmişti. Son durağımızdan. Aldım götürürken Alpu Kavşağı’nın orada ayağa kalktı. Kalkmasıyla birlikte bayılması bir oldu. Ondan sonra dörtlüleri yaktım, direk Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine hastayı indirdim sedye ile. Oradaki personeller sağ olsun yardımcı oldular. Tebrik ettiler, teşekkür ettiler. Bunu yine olsa yine yapacağız. Devamlı yaptığımız işler bunlar bizim. Hasta sonradan öğrendim düzelmiş. Genelde hep bayılıyormuş o şekilde. Ondan sonra düzelmiş zaten bir şeyi kalmamış. Devamlı bizim müşterimiz zaten bizim dolmuşlarımıza biniyor. Biz de bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. Yaşandı. Ya sıcaktan oldu ya da başka bir şey ama hastalığı olduğunu duydum.”

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu

Eskişehirli kahraman şoför konuştu
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